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14:26, 10 июня 2024Ценности

Налетчики ограбили бутик Chanel в центре Парижа

Налетчики ограбили бутик люксового бренда Chanel в центре Парижа

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Налетчики ограбили бутик модного дома Chanel в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации источника, ночью четверо неизвестных на автомобиле протаранили витрину магазина люксового бренда, после чего грабители проникли в здание, вынесли несколько сумок и подожгли машину. Известно, что задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. На данный момент полиция ведет расследование.

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Бутик французской марки находится в элитном 8-м округе Парижа. Сумму ущерба правоохранители пока не раскрыли.

В мае 2021 года преступники украли из британского замка сокровища на 100 миллионов рублей. Ограбление произошло в замке Арундел, расположенном в Западном Сассексе. Среди похищенных драгоценностей оказались золотые четки шотландской королевы Марии, коронационные кубки и другие золотые и серебряные предметы роскоши.

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      Карина Черных
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