Некоторым россиянам посоветовали есть красное мясо

Диетолог Гинзбург: красное мясо полезно для женщин репродуктивного возраста

Красное мясо — свинина, говядина, баранина и конина — полезно для некоторых людей, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал свойства этого продукта и посоветовал некоторым россиянам добавить его в рацион.

Диетолог объяснил, что красное мясо является одним из немногочисленных источников витамина B12. Кроме того, отметил врач, оно богато железом и полезно для женщин репродуктивного возраста. «В мясе есть железо, которое лучше всего усваивается и пополняет наш запас железа. Для женщин, у которых сохранена менструальная функция, этот продукт является важным подспорьем», — сказал диетолог.

Также, добавил Гинзбург, в красном мясе содержится витамин D3, важный для организма в зимнее время. Незаменимым этот продукт он назвал для людей моложе 40 лет. Людям более старшего возраста он рекомендовал есть мясо не чаще двух-трех раз в неделю, так как у них этот продукт может вызвать образование токсических веществ в процессе метаболизма, что нанесет вред кишечной микрофлоре.

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