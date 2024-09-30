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10:49, 30 сентября 2024Среда обитания

Невролог назвала разницу между мигренью и головной болью

Невролог Филонская: мигрень и головная боль отличаются продолжительностью

Фото: Unsplash

Мигрень и кластерная головная боль отличаются продолжительностью приступа, а также многими другими факторами. Их в разговоре с «Вечерней Москвой» перечислила врач-невролог сети «Клиники Фомина» в Краснодаре Вероника Филонская.

Кластерная головная боль в основном длится от 15 до 180 минут. Мигрень — от 4 до 72 часов. У некоторых людей без надлежащего лечения приступы мигрени могут затянуться на несколько дней. Другое отличие — количество приступов в день. Для мигрени характерен один приступ, а кластерная головная боль может возникать до восьми раз в день. Также мигрень может менять интенсивность, когда во время одного приступа боль немного затихает, а потом настигает вновь.

Еще одно отличие — локализация. Мигрень иногда ощущается по всей голове, но чаще всего возникает только на одной стороне головы — за глазом, в задней или передней части. Кластерная же боль обычно располагается в височной доле или вокруг глаза. При мигрени человеку хочется тишины и покоя, тогда как при кластерной боли все наоборот — у пациента возникает сильное двигательное беспокойство.

Ранее заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова в качестве борьбы с мигренями посоветовала такие нелекарственные виды лечения, как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), лечебная физкультура, некоторые методы физиотерапии, рефлексотерапия и гипербарическая оксигенация.

Мария Черкасова
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