Объекты промышленности повреждены в Днепропетровской области

В Днепропетровской области повреждены промышленное и транспортное предприятия

В Днепропетровской области ударами Вооруженных сил (ВС) России повреждены промышленное и транспортное предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своемTelegram-канале.

Лукашук заявил о повреждении объектов промышленности после ударов ВС России. По словам чиновника, в Мировском и Марганецком районах также повреждена линия электропередачи.

«К счастью, везде обошлось без пострадавших», — подчеркнул глава областного совета.

Ранее в Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар разгорелся в Баштанском районе, а для ликвидации последствий были привлечены все необходимые службы.