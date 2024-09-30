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20:27, 30 сентября 2024Бывший СССР

Объекты промышленности повреждены в Днепропетровской области

В Днепропетровской области повреждены промышленное и транспортное предприятия

Фото: Леонид Якутин / Коммерсантъ

В Днепропетровской области ударами Вооруженных сил (ВС) России повреждены промышленное и транспортное предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своемTelegram-канале.

Лукашук заявил о повреждении объектов промышленности после ударов ВС России. По словам чиновника, в Мировском и Марганецком районах также повреждена линия электропередачи.

«К счастью, везде обошлось без пострадавших», — подчеркнул глава областного совета.

Ранее в Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар разгорелся в Баштанском районе, а для ликвидации последствий были привлечены все необходимые службы.

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      Алевтина Запольская
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