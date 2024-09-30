Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА: на объекте критической инфраструктуры возник пожар

Фото: Unsplash

На объекте критической инфраструктуры в Николаевской области Украины возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Ким в Telegram-канале.

«Сегодня ночью, 30 сентября, в районе, в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал чиновник. По его словам, пожар разгорелся в Баштанском районе, а для ликвидации последствий были привлечены все необходимые службы.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации обслуживающего персонала реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. По его информации, силы ВСУ были поражены в селе Котлярово в воскресенье, 29 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к россиянам по поводу СВО

      Невролог назвала разницу между мигренью и головной болью

      Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

      В Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

      58-летняя Холли Берри снялась топлес

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Россиянам предложили купить слона

      В подвале жилого дома поселился дикий медведь и начал активно испражняться

      Решена многолетняя биологическая загадка

      Российские военные перерезали трассу из Селидово в Курахово в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше