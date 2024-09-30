В Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА: на объекте критической инфраструктуры возник пожар

На объекте критической инфраструктуры в Николаевской области Украины возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Ким в Telegram-канале.

«Сегодня ночью, 30 сентября, в районе, в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал чиновник. По его словам, пожар разгорелся в Баштанском районе, а для ликвидации последствий были привлечены все необходимые службы.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации обслуживающего персонала реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. По его информации, силы ВСУ были поражены в селе Котлярово в воскресенье, 29 сентября.