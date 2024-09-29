Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по персоналу HIMARS в Николаевской области

Российские войска нанесли удар по пункту дислокации обслуживающего персонала реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его информации, силы ВСУ были поражены в селе Котлярово в воскресенье, 29 сентября. «Котлярово, стоящее рядом Шевченково, местные активисты Сопротивления помечали, как точки, откуда работают дальнобойными ракетами установки HIMARS», — сказал Лебедев.

Он добавил, что при ударе Вооруженными силами России (ВС) по пункту временной дислокации персонала РСЗО американского производства было ранено около 20 солдат ВСУ и столько же уничтожено.

Ранее в воскресенье Сергей Лебедев сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич», который занимается производством военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов в подконтрольном Украине Запорожье. По его словам, первый прилет по заводу произошел в 5:25 утра по Московскому времени.

