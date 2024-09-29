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12:51, 29 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по заводу военной техники в Запорожье

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Фото: Минобороны России

В подконтрольном Украине Запорожье Вооруженные силы России ударили по заводу «Мотор Сич», который занимается производством военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, первый прилет по заводу произошел в 5.25 мск, затем последовало два дальних. Кроме того, он сказал, что наблюдал пару прилетов с заревом в районе завода «Прогресс» около 5.50 мск.

По информации агентства, в подполье уточнили, что Вооруженные силы Украины используют завод «Мотор Сич» для подготовки и ремонта военной техники и производят БПЛА, а также обучают операторов дронов. Уточняется, что на заводе «Прогресс» ВСУ изготавливают двигатели для ракет РСЗО и ремонтируют тяжелую технику. Известно, что в некоторых помещениях завода находятся склады боеприпасов.

Ранее сообщалось о том, что в Измаиле Одесской области поражены цели в порту и судоремонтный завод.

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      Анна Габай
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