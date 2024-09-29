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08:36, 29 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по целям в порту Одесской области

Подпольщик Лебедев: в Измаиле Одесской области поражен судоремонтный завод

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Измаиле Одесской области поражены цели в порту и судоремонтный завод, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по целям на территории 2-го и 3-го погрузрайонов порта и судоремонтного завода на улице Нахимова. «На этом заводе, по слухам, имела место сильная детонация», — уточнил подпольщик.

Ранее Лебедев заявил, что техника и наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Измаиле Одесской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. Лебедев сообщил об уничтожении техники ВСУ в результате удара ВС России по объектам портовой инфраструктуры.

До этого координатор николаевского подполья рассказал, что взрыв, произошедший в районе поселка Гвардейское Одесской области, раздался в месте, где были замечены иностранные офицеры. Он добавил, что после взрыва в районе населенного пункта были замечены более десятка машин скорой помощи.

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      Маргарита Пименова
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