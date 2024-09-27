Техника и наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Измаиле Одесской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев сообщил об уничтожении техники ВСУ в результате удара ВС России по объектам портовой инфраструктуры. По его информации, были уничтожены самоходные артиллерийские установки (САУ) калибра 155 миллиметров и зенитные установки «Гепард».
«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику», — рассказал подпольщик. Он также заявил о ликвидации румынских наемников и военнослужащих ВСУ.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о заходе ВС России на окраину города Гуляйполе Запорожской области.