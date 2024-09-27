Стало известно об уничтожении техники и наемников ВСУ в Одесской области

Подпольщик Лебедев: техника и наемники ВСУ уничтожены в Измаиле Одесской области

Техника и наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Измаиле Одесской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев сообщил об уничтожении техники ВСУ в результате удара ВС России по объектам портовой инфраструктуры. По его информации, были уничтожены самоходные артиллерийские установки (САУ) калибра 155 миллиметров и зенитные установки «Гепард».

«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику», — рассказал подпольщик. Он также заявил о ликвидации румынских наемников и военнослужащих ВСУ.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о заходе ВС России на окраину города Гуляйполе Запорожской области.