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08:14, 27 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении техники и наемников ВСУ в Одесской области

Подпольщик Лебедев: техника и наемники ВСУ уничтожены в Измаиле Одесской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Техника и наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Измаиле Одесской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев сообщил об уничтожении техники ВСУ в результате удара ВС России по объектам портовой инфраструктуры. По его информации, были уничтожены самоходные артиллерийские установки (САУ) калибра 155 миллиметров и зенитные установки «Гепард».

«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику», — рассказал подпольщик. Он также заявил о ликвидации румынских наемников и военнослужащих ВСУ.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о заходе ВС России на окраину города Гуляйполе Запорожской области.

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      Алевтина Запольская
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