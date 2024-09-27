Российские войска зашли на окраину запорожского города

Балицкий: Российская армия зашла на окраину города Гуляйполе Запорожской области

Российская армия зашла на окраину города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что запорожское направление не является основным для Российских войск. Тем не менее, продвижения на данном участке есть.

«Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — сказал Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливает Запорожскую область из разнообразных орудий. Из-за этого мирные жители вынуждены покидать свои дома.

17 сентября стало известно о расширении российскими военными линии контроля вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области. Так, ВС России продвинулись на степногорском направлении примерно на полкилометра.