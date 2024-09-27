Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 27 сентября 2024Бывший СССР

Российские войска зашли на окраину запорожского города

Балицкий: Российская армия зашла на окраину города Гуляйполе Запорожской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия зашла на окраину города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что запорожское направление не является основным для Российских войск. Тем не менее, продвижения на данном участке есть.

«Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — сказал Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливает Запорожскую область из разнообразных орудий. Из-за этого мирные жители вынуждены покидать свои дома.

17 сентября стало известно о расширении российскими военными линии контроля вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области. Так, ВС России продвинулись на степногорском направлении примерно на полкилометра.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет начало конца». Как в Европе отреагировали на изменение ядерной доктрины России?

      Жители российского города остались без света из-за аварии на электросетях

      Россияне потратили рекордную сумму на кроссовки

      Российская пенсионерка рассказала о побеге из украинского ПВР

      В Херсонской области обвинили украинских военных в варварстве

      В США признали изоляцию страны от остального мира из-за одного американца

      Блогерша случайно засняла протаранившую ресторан машину

      Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили

      Вучич рассказал о реакции участников ГА ООН на слова Путина о новой ядерной доктрине

      Российские войска зашли на окраину запорожского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше