Подполье рассказало об ударе по расположению иностранных офицеров близ Одессы

Лебедев: удар близ Одессы пришелся по расположению иностранных офицеров

Взрыв, произошедший в районе поселка Гвардейское Одесской области, раздался в месте, где были замечены иностранные офицеры. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты. (...) По словам сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры», — заявил подпольщик.

Он добавил, что после взрыва в районе населенного пункта были замечены более десятка машин скорой помощи, военные автомобили с оборудованием для стабилизации военных и несколько вертолетов, которые, вероятнее всего, использовались для эвакуации офицеров.

Ранее Лебедев сообщил, что в порту «Южный» под Одессой во время взрыва были суда, перевозившие горюче-смазочные материалы (ГСМ) и технику. Он уточнил, что в результате удара поселок был частично обесточен. В то же время в Аджалыкском лимане находились суда с боеприпасами и, предположительно, водными дронами.