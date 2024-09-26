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09:48, 26 сентября 2024Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по расположению иностранных офицеров близ Одессы

Лебедев: удар близ Одессы пришелся по расположению иностранных офицеров
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взрыв, произошедший в районе поселка Гвардейское Одесской области, раздался в месте, где были замечены иностранные офицеры. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты. (...) По словам сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры», — заявил подпольщик.

Он добавил, что после взрыва в районе населенного пункта были замечены более десятка машин скорой помощи, военные автомобили с оборудованием для стабилизации военных и несколько вертолетов, которые, вероятнее всего, использовались для эвакуации офицеров.

Ранее Лебедев сообщил, что в порту «Южный» под Одессой во время взрыва были суда, перевозившие горюче-смазочные материалы (ГСМ) и технику. Он уточнил, что в результате удара поселок был частично обесточен. В то же время в Аджалыкском лимане находились суда с боеприпасами и, предположительно, водными дронами.

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