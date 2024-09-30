Одесситы вышли на митинг против переименования улиц и сноса памятников

Жители Одессы вышли митинг против переименования улиц и сноса памятников

Жители Одессы вышли к Одесской областной военной администрации (ОВА) на митинг против переименования улиц и сноса памятников. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам участников, они отправили соответствующие петиции в ОВА и ЮНЕСКО. Также демонстранты принесли с собой плакаты. На одном из них они написали, что «репрессии против Пушкина, Бабеля, Паустовского, Ильфа, Петрова, Высоцкого — это преступление перед историей Одессы».

«Уничтожая память, мы уничтожаем Одессу», — заявил один из протестующих, подчеркнув, что история Одессы держится на людях, память о которых хотят уничтожить.

К зданию военной администрации также пришли и сторонники переименований.

Ранее власти Одессы постановили снести 19 памятников русским деятелем культуры и политики. Согласно решению властей, они содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику».