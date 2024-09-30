Одно несказанное слово спасло россиянина от долга в несколько миллионов рублей

Якутянин не смог назвать кодовое слово банку и избежал долга в 3 миллиона рублей

Одно несказанное слово спасло жителя Якутии от долга в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает портал YakutiaMedia.

По информации издания, с якутянином под видом агентов инвестиционной конторы связались мошенники и обманом вынудили перевести им 200 тысяч рублей, после чего предложили ему сделать еще одно «вложение» — на этот раз в размере трех миллионов рублей.

Россиянин оформил кредит, однако перевести деньги мошенникам уже не смог, так как не вспомнил кодовое слово, назвать которое потребовал банк. Таким образом мужчина избежал крупной задолженности.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать в России имитирующий пуш-уведомления от банков вирус-троян. Попадая на телефон, троян блокирует экран, а потенциальная жертва мошенничества видит на нем фейковые уведомления о списаниях средств.