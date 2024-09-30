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10:20, 30 сентября 2024Экономика

Мошенники стали использовать имитирующий пуш-уведомления от банков вирус

«Известия»: в РФ рассылают вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали использовать в России имитирующий пуш-уведомления от банков вирус-троян, выяснили «Известия». Как рассказал изданию гендиректор SafeTech ​​Денис Калемберг, такой инструмент применяется в комбинированных схемах обмана граждан.

Отмечается, что, попадая на телефон (например, через открытую фишинговую ссылку от подложного письма от имени «Госуслуг»), троян блокирует экран, а потенциальная жертва мошенничества видит на нем фейковые уведомления о списаниях средств. После этого, объясняет специалист, человеку звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета, для защиты от которого запрашивает платежную информацию.

По словам эксперта, в этой ситуации злоумышленники действительно получают доступ к устройству, но не полный — чтобы избавиться от вируса, обычно достаточно сбросить телефон до базовых настроек. Поддельные пуши приводят к панике клиента банка и при негативном сценарии развития событий, веря, что средства уже воруют, он начинает действовать по указке мошенников.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2024 года со счетов россиян было украдено 4,8 миллиарда рублей. В Центробанке указали, что объем похищенного таким образом примерно на 25 процентов превысил средний показатель за последние четыре квартала.

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