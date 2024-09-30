Одобрение членства Турции в БРИКС назвали нелегким процессом по одной причине

Одобрение Великим национальным собранием (парламентом) Турции членства страны в БРИКС будет нелегким процессом из-за множества прозападно настроенных политиков. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу, сообщает РИА Новости.
По словам политика, подача Анкарой заявки на вступление в БРИКС является большой политической смелостью и одновременно атакой, поскольку в турецком правительстве много «западников».
«Получить одобрение членства в БРИКС от Великого национального собрания Турции будет нелегко. Исход этой борьбы будет иметь очень важные последствия как для атлантической, так и для азиатской стороны», — сказал он.
Топкурулу выразил надежду, что БРИКС не создаст проблем для заявки Турции, а национальная воля успешно завершит борьбу за членство в организации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что участие страны в работе БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО. Турецкий лидер отметил, что Анкара не считает эти объединения альтернативой друг другу.