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09:34, 30 сентября 2024Мир

Одобрение членства Турции в БРИКС назвали нелегким процессом по одной причине

Топкурулу: одобрить членство Турции в БРИКС нелегко из-за прозападных политиков

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Одобрение Великим национальным собранием (парламентом) Турции членства страны в БРИКС будет нелегким процессом из-за множества прозападно настроенных политиков. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу, сообщает РИА Новости.

По словам политика, подача Анкарой заявки на вступление в БРИКС является большой политической смелостью и одновременно атакой, поскольку в турецком правительстве много «западников».

«Получить одобрение членства в БРИКС от Великого национального собрания Турции будет нелегко. Исход этой борьбы будет иметь очень важные последствия как для атлантической, так и для азиатской стороны», — сказал он.

Топкурулу выразил надежду, что БРИКС не создаст проблем для заявки Турции, а национальная воля успешно завершит борьбу за членство в организации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что участие страны в работе БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО. Турецкий лидер отметил, что Анкара не считает эти объединения альтернативой друг другу.

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      Виктория Кондратьева
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