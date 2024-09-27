Эрдоган оценил влияние участия Турции в БРИКС на отношения с НАТО

Эрдоган: сотрудничество Турции с БРИКС и АСЕАН не означает отказ страны от НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что участие страны в работе БРИКС или АСЕАН не означает ее отказа от НАТО. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, Анкара не считает эти объединения альтернативой друг другу. Политик пояснил, что БРИКС и АСЕАН являются объединениями, которые предоставляют стране возможности для развития экономического сотрудничества.

Ранее зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу заявил, что возможное вступление Турции в объединение БРИКС станет революционным событием, так как страна «разорвет цепи» НАТО.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия совместно со странами БРИКС создает независимый платежно-расчетный контур для обслуживания всей внешней торговли. По его словам, РФ постепенно преодолевает сложности с расчетами за экспорт.