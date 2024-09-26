Путин заявил о работе над независимом механизмом для платежей между странами БРИКС

Путин: ведется работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС

Россия совместно со странами БРИКС создает независимый платежно-расчетный контур для обслуживания всей внешней торговли. О ведущейся работе над механизмом для свободных платежей на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам президента, Россия постепенно преодолевает сложности с расчетами за экспорт. При этом многие зарубежные партнеры уже заинтересованы вести торговлю в национальных валютах.

«Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть, безусловно, свои сложности. Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнеры в этом в высшей степени заинтересованы», — пояснил он.

Глава целевой группы по финансовым услугам Делового совета объединения Андрей Михайлишин заявил, что на саммите БРИКС в Казани могут представить инструменты для создания инклюзивной международной финансовой системы. В числе проектов, над которыми ведется работа, он назвал общую расчетную единицу (Unit), платформу для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежную систему (Pay), расчетный депозитарий (Clear), систему страхования (Insurance), а также рейтинговый альянс.