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16:22, 30 сентября 2024Россия

В России высказались об актуальности переговоров с Зеленским

Депутат Чепа назвал переговорный процесс с Зеленским неактуальным

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сегодня переговорный процесс России с президентом Украины Владимиром Зеленским неактуален, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил об отсутствии перспектив урегулирования конфликта в настоящий момент. Единственным условием для переговоров Зеленского с Россией он назвал крупное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) с последующим коллапсом фронта.

«Коллапс фронта очевиден, и он медленно, но верно приближается. Попытки изменить эту ситуацию путем совершения террористических актов не привели ни к каким результатам. Попытки убедить в совершении неких действий США тоже не получили ожидаемого для Зеленского результата. Поэтому в сегодняшней ситуации садиться за стол переговоров с Зеленским нет никакого смысла. Тем более непонятно, кто он сегодня. Поэтому, наверное, мы ждем определенных каких-то действий, в том числе влияния на этот процесс со стороны руководителей Зеленского», — поделился Чепа.

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Парламентарий не исключил, что ситуация может быстро измениться. По его словам, некую неопределенность для переговоров создает политика США.

«Видите, США — ни да ни нет. На долгожданные просьбы и определенные действия они не дают добро по понятным причинам. Абсолютное нет ему не говорят, держат на поводке, как бы предлагая продолжать воевать до последнего украинца. Это создает неопределенность для переговоров. Поэтому ситуация медленно, но верно развивается в сторону коллапса для Украины, и, я думаю, что здесь сегодня переговорный процесс с Зеленским неактуален», — заключил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в готовности президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой.

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