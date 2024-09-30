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14:30, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали единственное условие для переговоров Зеленского с Россией

Депутат Рады Рахманин: только коллапс фронта усадит Зеленского за переговоры

Фото: Alina Smutko / Reuters

Только коллапс фронта усадит президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин в интервью YouTube-каналу «Украинской правды».

Рахманин заявил об отсутствии перспектив урегулирования конфликта в настоящий момент. Он назвал единственным условием для переговоров Зеленского с Россией крупное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) с последующим коллапсом фронта.

«Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого занятия огромного количества территорий», — подчеркнул политик. Депутат добавил, что в настоящий момент нет условий, которые убедили бы украинское руководство завершить конфликт.

Ранее Рахманин рассказал о потере Зеленским почвы под ногами. По мнению депутата, он лишь недавно почувствовал ответственность за должность.

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      Алевтина Запольская
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