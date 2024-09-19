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10:19, 19 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о потере Зеленским почвы под ногами

Депутат Рады Рахманин рассказал о потере Зеленским почвы под ногами

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потерял почву под ногами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда».

«Он наконец почувствовал ответственность за должность, хотя реальная почва под ногами немного потеряна из-за определенного головокружения от масштаба решаемых проблем. Это может сыграть с ним злую шутку», — рассказал нардеп.

При этом Рахманин отказался критиковать и оценивать Зеленского из-за экстремальных условий. Однако он напомнил, что до начала конфликта дал оценку президенту Украины чуть выше нуля. Кроме того, по его мнению, сейчас Зеленскому помогают актерские способности в управлении государством. При этом депутат признал, что иногда такой талант украинского лидера играл ему в минус, а не в плюс.

Ранее Рахманин заявил, что Украина может потерять контроль над еще большим количеством территорий. По его словам, украинские силы несут серьезные потери. Он подчеркнул, что Киев не выйдет на границы 91-го года.

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      Кристина Есикова
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