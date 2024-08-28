На Украине допустили потери территорий в скором времени

Депутат Рады Рахманин допустил потери территорий Украины в скором времени

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Сергей Рахманин заявил, что Украина может потерять контроль над еще большим числом территорий. Об этом он высказался в интервью РБК-Украина.

Депутат заявил о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также указал, что к моменту начала спецоперации России число танков на Украине превышало их количество в странах-лидерах Европы. По его мнению, в скором будущем Украина потеряет еще больше своих территорий.

«В ближайший год мы не выйдем на границы 91-го года. Не выйдем (…). Скажем так, у нас риски территориальных потерь в ближайшей перспективе намного выше», — допустил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил переговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь России с игрой в пинг-понг. По его мнению, западные политики предпочитают не вести диалог на эту тему.

