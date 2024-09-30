Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:45, 30 сентября 2024Силовые структуры

По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на полсотни миллионов рублей

Суд арестовал недвижимость Мартиросяна на ₽50 млн за взятку генералу Кузнецову

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна, которого обвиняют в предоставлении экс-начальнику главного кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову дома и участка в качестве взятки. С документами ознакомился журналист ТАСС.

«Разрешить наложение ареста на жилой дом с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей, квартиру стоимостью 5 миллионов рублей, квартиру стоимостью 5,2 миллиона рублей, земельный участок стоимостью более 7,5миллиона рублей, а также авто BMW X5 с установлением запрета собственнику и третьим лицам распоряжаться этим имуществом», — сказано в постановлении суда. Вся описанная недвижимость находится в Краснодаре.

В результате общая сумма арестованных активов Мартиросяна превысила 50 миллионов рублей. Мера была принята из соображений, что таким образом удастся обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, взыскать штраф, а также в связи с тем, что «неприменение этих обеспечительных мер может привести к возможности траты этого имущества».

Фигурант дела Лев Мартиросян не признает свою причастность и отказывается признавать факт дачи взятки. Он называет запущенное дело о коррупции «коммерческим проектом».

Ранее были раскрыты условия содержания экс-заместителей главы Минобороны в СИЗО. Отмечается, что нарушений не выявлено, вопросов и обращений по условиям содержания в комиссию не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

      Два беспилотника ВСУ сбиты над российским регионом

      Пленный боец ВСУ сравнил украинцев с рабами

      Россиянин описал жителей Германии фразой «бухают как не в себя»

      Российский офицер заявил об отсутствии шансов на оборону у ВСУ

      «Эспаньола» сообщила о взломе РЭБ ВСУ в ДНР

      Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после шестидневного ожидания эвакуации

      Защита подаст жалобу на возбуждение дела против экс-мэра Сочи

      Стало известно число госпитализированных пострадавших в ДТП под Краснодаром

      В Петербурге прошел крестный ход против абортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше