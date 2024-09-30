По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на полсотни миллионов рублей

Суд арестовал недвижимость Мартиросяна на ₽50 млн за взятку генералу Кузнецову

Суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна, которого обвиняют в предоставлении экс-начальнику главного кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову дома и участка в качестве взятки. С документами ознакомился журналист ТАСС.

«Разрешить наложение ареста на жилой дом с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей, квартиру стоимостью 5 миллионов рублей, квартиру стоимостью 5,2 миллиона рублей, земельный участок стоимостью более 7,5миллиона рублей, а также авто BMW X5 с установлением запрета собственнику и третьим лицам распоряжаться этим имуществом», — сказано в постановлении суда. Вся описанная недвижимость находится в Краснодаре.

В результате общая сумма арестованных активов Мартиросяна превысила 50 миллионов рублей. Мера была принята из соображений, что таким образом удастся обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, взыскать штраф, а также в связи с тем, что «неприменение этих обеспечительных мер может привести к возможности траты этого имущества».

Фигурант дела Лев Мартиросян не признает свою причастность и отказывается признавать факт дачи взятки. Он называет запущенное дело о коррупции «коммерческим проектом».

Ранее были раскрыты условия содержания экс-заместителей главы Минобороны в СИЗО. Отмечается, что нарушений не выявлено, вопросов и обращений по условиям содержания в комиссию не поступало.