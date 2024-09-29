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22:16, 29 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты условия содержания экс-заместителей главы Минобороны в СИЗО

Член ОНК Ботова: у Иванова и Булгакова нет жалоб на условия в СИЗО «Лефортово»
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Два бывших заместителя главы Минобороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, обвиняемые во взятке и мошенничестве соответственно, не имеют жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Условия их содержания раскрыла член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова после визита в изолятор, сообщает ТАСС.

Ботова посетила СИЗО вместе с ответственным секретарем ОНК Алексеем Мельниковым. Они не выявили нарушений, вопросов и обращений по условиям содержания в комиссию не поступало.

Общественники заходили в камеры к Иванову, Булгакову, а также к главе Военторга Владимиру Павлову и бывшему главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову. «Все четверо отказались от беседы с членами ОНК города Москвы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», —сказала Ботова.

Ранее суд продлил срок расследования дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 декабря.

Басманный суд Москвы объяснил долгое расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Там отметили, что это обусловлено рядом объективных причин, включая «характер расследуемого преступления, объем произведенных и запланированных следственных и процессуальных действий».

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      Марина Совина
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