Подмосковную школу проверят после скандала с обмочившимся в классе четвероклассником

Прокуратура проверит школу Одинцово, где учитель не отпустила ребенка в туалет

Прокуратура проводит проверку в школе Одинцово, где учитель не отпустила ребенка в туалет. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор», — заявила собеседница агентства.

Она также призвала учителей проявлять понимание в такой теме, как физиологические потребности детей, особенно в отношении школьников младших классов.

«Здесь нужно искать какой-то разумный баланс. Если ребенок просится выйти, нужно обязательно его отпустить», — отметила Мишонова.

По данным Mash, во время урока педагог школы № 3 Одинцово не пустила 11-летнего мальчика в туалет. В результате он обмочился на глазах у всего класса. После этого у школьника поднялась температура, сейчас он находится на больничном.