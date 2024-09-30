Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 30 сентября 2024Россия

Подмосковную школу проверят после скандала с обмочившимся в классе четвероклассником

Прокуратура проверит школу Одинцово, где учитель не отпустила ребенка в туалет

Фото: Pixabay

Прокуратура проводит проверку в школе Одинцово, где учитель не отпустила ребенка в туалет. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор», — заявила собеседница агентства.

Она также призвала учителей проявлять понимание в такой теме, как физиологические потребности детей, особенно в отношении школьников младших классов.

«Здесь нужно искать какой-то разумный баланс. Если ребенок просится выйти, нужно обязательно его отпустить», — отметила Мишонова.

По данным Mash, во время урока педагог школы № 3 Одинцово не пустила 11-летнего мальчика в туалет. В результате он обмочился на глазах у всего класса. После этого у школьника поднялась температура, сейчас он находится на больничном.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

      В ДНР подросток стал жертвой обстрела со стороны ВСУ

      Новак назвал сбалансированную цену нефти

      В КНДР объяснили необходимость в ядерном оружии

      Подмосковную школу проверят после скандала с обмочившимся в классе четвероклассником

      В США заявили об отсутствии «магического средства» для Киева

      В российском городе упал лифт с ребенком внутри

      Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

      В российском регионе потребовали снести более тысячи домов из-за фонтанов

      В России раскрыли максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше