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19:54, 30 сентября 2024Мир

Подозреваемый в попытке покушения на Трампа отказался признавать вину

CBS: подозреваемый в попытке покушения на Трампа во Флориде Раут не признал вину

Фото: Martin County Sheriff’s Office / AP

Подозреваемый в попытке покушения на бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа во Флориде Райан Уэсли Раут отказался признавать свою вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает телеканал CBS.

Адвокаты Раута заявили о его невиновности и запросили суд присяжных, дата следующего заседания пока не объявлена. Предъявление обвинения Рауту продлилось примерно пять минут. В случае вынесения обвинительного приговора 58-летнему подозреваемому грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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      Семен Александров
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