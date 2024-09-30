Подозреваемый в попытке покушения на Трампа отказался признавать вину

CBS: подозреваемый в попытке покушения на Трампа во Флориде Раут не признал вину

Подозреваемый в попытке покушения на бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа во Флориде Райан Уэсли Раут отказался признавать свою вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает телеканал CBS.

Адвокаты Раута заявили о его невиновности и запросили суд присяжных, дата следующего заседания пока не объявлена. Предъявление обвинения Рауту продлилось примерно пять минут. В случае вынесения обвинительного приговора 58-летнему подозреваемому грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

