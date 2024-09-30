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12:58, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик побывал в США и пожаловался на «токсикоз от Америки»

Комик Чабдаров рассказал, что в США его раздражала приветливость американцев

Кадр: HUGA / YouTube

Популярный российский юморист Расул Чабдаров побывал в США и заявил, что устал от одной особенности страны и испытал «токсикоз от Америки». Подробностями он поделился в видео, доступном на YouTube-канале его коллеги, комика Хетага Хугаева.

Стендаперы рассказали, что недавно вместе съездили в Лос-Анджелес. Чабдаров отметил, что в какой-то момент в США его начала раздражать приветливость американцев. «Я уже ненавидел, меня уже бесило это: "Oh! Life is good" (в переводе с английского языка — "Жизнь прекрасна" — прим. «Ленты.ру»)», — пожаловался он.

Хугаев вспомнил, что в итоге Чабдаров начал передразнивать американцев. «Он настолько на них разозлился, что проходил мимо абсолютно всего персонала в отеле (...) и просто обижал людей», — пояснил комик.

Чабдаров добавил, что в США у него начался «токсикоз от Америки», из-за чего он очень хотел вернуться в Россию. «Я не ожидал, что я настолько люблю Россию», — признался он.

Ранее Чабдаров раскрыл минус США. Комик отметил, что в Штатах, в частности в Лос-Анджелесе, ему не понравилось то, что там грязно и много бездомных людей, которые лежат даже возле дорогих отелей.

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      Олег Давыдов
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