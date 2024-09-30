Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 30 сентября 2024Мир

Потребность ВСУ в дальнобойном оружии объяснили

Бербок: ВСУ дальнобойное оружие нужно для преодоления минного пояса

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие нужно для преодоления минного заграждения на востоке страны. Так потребность украинской армии объяснила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в беседе с телеканалом ARD.

«Что касается ракет большой дальности, то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины», — сказала Бербок.

По ее словам, в правительстве Германии нет единого мнения насчет передаче Украине других видов вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы. «Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

      Потребность ВСУ в дальнобойном оружии объяснили

      Правительство Австрии подаст прошение об отставке

      Матч между «Атлетико» и «Реалом» остановили

      Трамп пообещал вернуться на место покушения и провести митинг

      В ДТП под Краснодаром пострадали более 30 человек

      ГК «Виктор» пообещал помочь пострадавшим в ДТП под Краснодаром

      Опубликованы кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

      В московском аэропорту самолет заглох по пути к взлетной полосе

      Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше