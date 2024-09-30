Потребность ВСУ в дальнобойном оружии объяснили

Бербок: ВСУ дальнобойное оружие нужно для преодоления минного пояса

Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие нужно для преодоления минного заграждения на востоке страны. Так потребность украинской армии объяснила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в беседе с телеканалом ARD.

«Что касается ракет большой дальности, то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины», — сказала Бербок.

По ее словам, в правительстве Германии нет единого мнения насчет передаче Украине других видов вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы. «Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — резюмировал он.