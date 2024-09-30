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11:15, 30 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Белоруссии запланировал встречу с Мишустиным

Премьер Белоруссии Головченко запланировал встречу с Мишустиным в Армении
Роман Головченко

Роман Головченко. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что планирует встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Армении. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что на встрече будут обсуждаться текущие вопросы взаимодействия государств в рамках Союзного государства. Премьер также сообщил, что в повестку ЕМПС включен 21 вопрос, из которых пять планируется обсудить в узком составе. По его словам, белорусской стороной инициирован еще один вопрос, также в согласованную повестку еще не вошли темы, предложенные другими государствами.

«По согласованным вопросам повестки ожидается развернутая дискуссия по таким темам, как унификация подходов в рамках системы управления рисками, вопросам кадрового обеспечения коллегии Евразийской экономической комиссии, утверждение бюджета ЕАЭС на 2025 год», — заключил он.

Ранее стало известно, что Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом. В ходе заседания ЕМПС главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии планирует обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

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      Илья Таксюр
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