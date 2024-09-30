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00:42, 30 сентября 2024Россия

Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом

Премьер-министр России Мишустин 1 октября посетит Ереван с рабочим визитом
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит рабочий визит в Ереван во вторник, 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Политик планирует принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод».

В ходе заседания главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии планирует обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что Мишустин посетит Иран с официальным визитом. Премьер прибудет в Тегеран 30 сентября, где состоятся переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. На встрече стороны планируют обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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      Марина Совина
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