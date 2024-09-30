При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек

Рогов: при атаке дронов ВСУ в Запорожской области погиб человек

Один человек погиб при массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Враг осуществил массированную атаку дронов на город Каменка-Днепровская. К сожалению, погиб один мирный житель — мужчина 63 лет», — добавил он.

Рогов подчеркнул, что удары пришлись по спортивной детско-юношеской школе, электроподстанции, кафе, а также по автозаправке.

Ранее Рогов заявил, что российские войска ударили ракетой по «старательно замаскированному» центру специальной радиосвязи главного управления военной разведки Украины. По его словам, военный объект был скрыт глубоко под землей. Он сообщил, что центр спецрадиосвязи Вооруженных сил Украины располагался в Киевской области.