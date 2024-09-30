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17:37, 30 сентября 2024Россия

Путин объявил благодарность сотрудникам «Крокус Сити Холла»

Путин объявил благодарность за самоотверженность двум сотрудникам «Крокуса»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за самоотверженность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла», которую они проявили при спасении людей во время теракта в Московской области. Распоряжение главы государства было опубликовано на портале официальной и правовой информации.

Из него следует, что президент выделил за решительные действия администратора ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокуса» Софию Мейер, а также контролера отдела пропускного режима Алексея Осанушкова.

До этого сообщалось, что пять фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус» в Подмосковье не стали обжаловать продление ареста.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы проникли в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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