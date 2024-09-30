Путин объявил благодарность сотрудникам «Крокус Сити Холла»

Путин объявил благодарность за самоотверженность двум сотрудникам «Крокуса»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за самоотверженность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла», которую они проявили при спасении людей во время теракта в Московской области. Распоряжение главы государства было опубликовано на портале официальной и правовой информации.

Из него следует, что президент выделил за решительные действия администратора ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокуса» Софию Мейер, а также контролера отдела пропускного режима Алексея Осанушкова.

До этого сообщалось, что пять фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус» в Подмосковье не стали обжаловать продление ареста.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы проникли в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.