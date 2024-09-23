Задержанные в Дагестане фигуранты дела о нападении на «Крокус» отказались обжаловать арест

Пятеро фигурантов дела о нападении на «Крокус» не стали обжаловать арест

Пять фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус» в Подмосковье не стали обжаловать продление ареста. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, решение о продлении содержания под стражей Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмаилова, Мустакима Солиева, Умеджона Солиева, Хусейна Хамидова (все пятеро внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вступило в силу.

Их задержали в Дагестане 31 марта. Мужчин обвиняют в обеспечении исполнителей теракта огнестрельным оружием. Находиться в СИЗО они будут до 1 декабря.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.