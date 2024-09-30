Пьяный мужчина сорвал транстихоокеанский перелет из-за оскорблений в адрес экипажа

Dimsum Daily: пьяный пассажир сорвал рейс Cathay Pacific из Гонконга в Чикаго

Пьяный пассажир сорвал транстихоокеанский перелет из-за оскорбления в адрес экипажа и попутчиков. Об этом пишет Dimsum Daily.

Инцидент произошел 29 сентября на рейсе авиакомпании Cathay Pacific из Гонконга в Чикаго. Из-за недисциплинированного поведения мужчины, имя и национальность которого не приводятся, пилоты решили совершить вынужденную посадку в Токио.

Уточняется, что после приземления дебошира вывели из салона сотрудники аэропорта, а лайнер продолжил свой маршрут и прибыл в точку назначения с двухчасовым опозданием. Перевозчик извинился перед путешественниками за причиненные неудобства.

Ранее разгневанная пассажирка самолета устроила дебош на борту, обозвала члена экипажа маленьким болтливым ублюдком и попала на видео. Позже нарушительницу порядка видели расталкивающей охранников в аэропорту.

