Работавший на СБУ россиянин Малина получил срок за диверсии на железной дороге

В Москве работавший на Украину россиянин Малина получил 25 лет за диверсии

В Москве 36-летнего россиянина Владимира Малину приговорили к 25 года колонии за серию диверсий на российских железных дорогах и подготовку к поджогу полицейского участка. Об этом в понедельник, 30 сентября, «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в марте 2023 года осужденный инициативно предложил свои услуги террористической организации, которую курирует служба безопасности Украины (СБУ). По заданию СБУ, россиянин поджог два релейных шкафа возле станции «Бекасово-1», а после подготовил поджог полицейского участка в Москве, но испугался и сбежал с места преступления. Задержать Владимира Малину удалось в июне 2023 года в Домодедово в момент подготовки им очередного поджога возле станции Барыбино.

12 сентября суд вынес приговор двум мужчинам, которые готовили подрыв моста в Херсонской области.