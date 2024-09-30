Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 30 сентября 2024Силовые структуры

Работавший на СБУ россиянин Малина получил срок за диверсии на железной дороге

В Москве работавший на Украину россиянин Малина получил 25 лет за диверсии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве 36-летнего россиянина Владимира Малину приговорили к 25 года колонии за серию диверсий на российских железных дорогах и подготовку к поджогу полицейского участка. Об этом в понедельник, 30 сентября, «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в марте 2023 года осужденный инициативно предложил свои услуги террористической организации, которую курирует служба безопасности Украины (СБУ). По заданию СБУ, россиянин поджог два релейных шкафа возле станции «Бекасово-1», а после подготовил поджог полицейского участка в Москве, но испугался и сбежал с места преступления. Задержать Владимира Малину удалось в июне 2023 года в Домодедово в момент подготовки им очередного поджога возле станции Барыбино.

12 сентября суд вынес приговор двум мужчинам, которые готовили подрыв моста в Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

      Литва передала суду в Гааге доказательства против Лукашенко

      Врач раскрыл способы полноценно отдохнуть

      В НАТО испугались победы России на Украине

      Любимое хобби излечило парализованного россиянина

      Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на фронте

      Гостью обругали в сети из-за непристойного наряда на свадьбу

      На журналиста российского телеканала напали в Битцевском лесу

      Российским пенсионерам повысят пенсии с 1 января

      Загадочную жабу нашли в салате из супермаркета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше