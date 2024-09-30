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08:19, 30 сентября 2024Мир

Раскрыт способ и причины проникновения израильской разведки в «Хезболлу»

FT: разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу» для ликвидации Насраллы

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Израильской разведке лишь недавно удалось переломить ход войны с шиитской ливанской группировкой «Хезболла» и внедрится в организацию для ликвидации ее лидера Хасана Насраллы, проведя масштабную переориентацию усилий Израиля по сбору разведывательной информации. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам нынешних и бывших чиновников, изменились глубина и качество разведданных, на которые Израиль мог опереться за последние два месяца. «[Произошла] масштабная переориентация усилий Израиля по сбору разведданных в отношении "Хезболлы" после удивительной неспособности его гораздо более мощных вооруженных сил нанести сокрушительный удар по этой боевой группировке в 2006 году или хотя бы устранить ее высшее руководство, включая Насраллу», — приводит издание словам источников.

Бывший старший офицер разведки Мири Эйсин рассказала, что такие преобразования требуют фундаментального изменения в том, как Израиль рассматривает «Хезболлу». Она отметила, что израильская разведка расширила свои возможности, чтобы изучить всю группировку, не ограничиваясь только ее военным крылом, но также изучив ее политические амбиции и растущие связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, а также отношения Насраллы с президентом Сирии Башаром Асадом.

Уточняется, что из-за войны в Сирии также стала доступна масса информации, включая некрологи «Хезболлы», которые раскрывали данные о бывших бойцах. Кроме того, Израиль использовал свои технические преимущества и применял спутники, беспилотники и кибератаки для сбора информации.

Ранее новым генеральным секретарем «Хезболлы» избрали Хаша Сафиеддина. До этого он занимал пост главы исполнительного комитета ливанской партии.

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      Дарья Балацкая
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