Избран новый генсек «Хезболлы»

Новым генеральным секретарем шиитского движения «Хезболла» избран Хашем Сафиеддин. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Сафиеддин ранее занимал пост главы исполнительного комитета ливанской партии. Официально информация о его избрании не публиковалась.
28 сентября Израилю удалось ликвидировать главу шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу. Для успеха этой операции на Ливан сбросили более 80 бомб. В ходе атак движение лишилось и ряда других высокопоставленных руководителей.
Как писала The New York Times, Сафиеддин является двоюродным братом Насруллы и в ближайшее время может быть объявлен его преемником, поскольку он — ключевой игрок в политической и социальной работе «Хезболлы».