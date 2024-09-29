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11:55, 29 сентября 2024Мир

Глава Пентагона пришел в ярость из-за действий Израиля в Ливане. Чем вызвана такая реакция и чего опасаются США?

ABC: Израиль сообщил США об ударе по Насралле в последний момент

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Израиль сообщил США о намерении ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу в самый последний момент, что привело шефа Пентагона Ллойда Остина в ярость, сказали источник ABC News.

По словам осведомленных чиновников, официальные лица США получили уведомление в лучшем случае за несколько минут до удара по штаб-квартире «Хезболлы», где и находился генсек движения. По данным телеканала, реакция Остина была вызвана тем, что у США фактически не было времени подготовиться к возможным последствиям.

Как указали неназванные американские чиновники в беседе с ABC, для США произошедшее влечет серьезные риски. Интересам страны в регионе может быть нанесен серьезный ущерб, если американская сторона потеряет контакт с Израилем. Кроме того, источники рассказали, что Насралла до самого конца требовал, чтобы прекращение огня «Хезболлой» было увязано с прекращением огня в Газе.

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

США предупреждали Израиль о региональной войне в случае ликвидации Насраллы

Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников писала, что еще до атак палестинского движения ХАМАС Израиль планировал нанести превентивный удар по «Хезболле» и ликвидировать его главу, поскольку опасался удара со стороны движения.

По данным газеты, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и предупредил, что ликвидация Насраллы спровоцирует региональную войну, попросив его воздержаться от ударов.

Премьер Израиля прокомментировал решение ликвидировать генсека «Хезболлы»

Биньямин Нетаньяху объяснил, почему распорядился ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Насраллу. По его словам, такое решение было принято ради возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

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Политик назвал ликвидацию генсека движения необходимым условием достижения целей, в том числе для изменения баланса сил в регионе на долгие годы. «Его ликвидация приближает возвращение наших жителей в свои дома на севере, а также приближает возвращение наших пленных на юге», — заявил Нетаньяху.

Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» мерой правосудия

Президент США Джо Байден назвал случившееся с Насраллой справедливым.

Это справедливая мера за его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских лиц

Джо Байден президент США

В то же время американский лидер повторил свой призыв к прекращению огня в субботу, когда журналисты потребовали от него более подробной реакции на израильский удар по лидеру «Хезболлы». Когда Байдена спросили, неизбежно ли теперь наземное вторжение в Ливан, он лишь сказал: «Настало время для прекращения огня».

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      Алина Гончарова
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