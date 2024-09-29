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07:03, 29 сентября 2024Мир

В США рассказали о ярости главы Пентагона из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

ABC News: Израиль предупредил США об атаке на Насраллу в последний момент

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Израиль уведомил США о намерении ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу в последний момент. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По его данным, это решение привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость. Отмечается, что министр опасался возможных последствий удара по Насралле, в том числе военного ответа, к которому США не успели подготовиться.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда ликвидировать Хасана Насраллу была отдана США.

Ранее стало известно, что Израиль ликвидировал Хасана Насраллу, поскольку он готовил крупные запасы вооружений для войны с государством.

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      Марина Совина
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