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17:15, 28 сентября 2024Интернет и СМИ

Израиль несколько месяцев следил за местонахождением генсека «Хезболлы»

NYT: Израиль следил за местонахождением Насруллы несколько месяцев

Фото: Amir Cohen / Reuters

Власти Израиля знали о местонахождении генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы и в течение нескольких месяцев до авиаудара следили за ним. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на собственные источники среди военных чиновников.

Также отмечается, что израильские лидеры решили нанести Насрулле удар на прошлой неделе, так как считали, что у них было мало времени, прежде чем лидер «Хезболлы» переместится.

Кроме того, собеседники издания рассказали, что одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров «Хезболлах» является двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин. И именно он в ближайшее время может быть объявлен его преемником. Они подчеркнули, что родственник покойного генсека является ключевым игроком в политической и социальной работе движения.

28 ливанское шиитское движение «Хезболла» подтвердило смерть генсека Хасана Насруллы, он погиб в результате израильского удара по Бейруту. Как рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ, для нанесения ударов по месту нахождения лидера шиитского движения израильская армия использовала истребители F-15. Военные самолеты вылетали на ликвидацию Насруллы с авиабазы ВВС Израиля Хацерим. Всего было сброшено 85 бомб весом в тонну.

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      Екатерина Подвигина
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