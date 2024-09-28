Израиль использовал F-15 для ударов по лидеру «Хезболлы»

ЦАХАЛ: Израиль использовал истребители F-15 для ударов по лидеру «Хезболлы»

Израиль использовал истребители F-15 для удара по Бейруту, целью которого был генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Для нанесения ударов по местунахождения лидера шиитского движения израильская армия использовала истребители F-15. Истребители вылетали на ликвидацию Насруллы с авиабазы ВВС Израиля Хацерим.

Как заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, Израиль не остановится на этом. По его словам, израильская армия в настоящее время переходит «к подготовке следующих острых действий».

Ранее эксперты назвали главные причины уничтожения лидера «Хезболлы». Отмечалось, что этой акцией Израиль решил ослабить движение и избежать наземного конфликта в Ливане.