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15:12, 28 сентября 2024Мир

Израиль использовал F-15 для ударов по лидеру «Хезболлы»

ЦАХАЛ: Израиль использовал истребители F-15 для ударов по лидеру «Хезболлы»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль использовал истребители F-15 для удара по Бейруту, целью которого был генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Для нанесения ударов по местунахождения лидера шиитского движения израильская армия использовала истребители F-15. Истребители вылетали на ликвидацию Насруллы с авиабазы ВВС Израиля Хацерим.

Как заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, Израиль не остановится на этом. По его словам, израильская армия в настоящее время переходит «к подготовке следующих острых действий».

Ранее эксперты назвали главные причины уничтожения лидера «Хезболлы». Отмечалось, что этой акцией Израиль решил ослабить движение и избежать наземного конфликта в Ливане.

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      Вера Владзиевская
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