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14:10, 28 сентября 2024Мир

Израиль сбросил 85 бомб в ходе ликвидации генсека «Хезболлы»

Израиль сбросил 85 бомб весом в 1 тонну в ходе ликвидации Насруллы

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские истребители сбросили 85 бомб весом в тонну в ходе ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Об этом со ссылкой на сообщение радиостанции «Галей ЦАХАЛ» пишет ТАСС.

По данным радиостанции, бомбы были сброшены на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте для разрушения бункеров.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации Насруллы в результате удара по Бейруту.

По данным израильской армии, в момент атаки высшее руководство «Хезболлы» находилось в штаб-квартире, расположенной под жилым домом.

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      Екатерина Кашурникова
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