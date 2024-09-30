Раскрыты самые необычные находки в аэропортах Москвы

Бубен и кирка вошли в число самых необычных находок в аэропортах Москвы

Бубен, сковорода и кирка вошли в число самых необычных находок в аэропортах Москвы. Эти данные агентству городских новостей «Москва» раскрыли в пресс-службах авиагаваней.

Во Внуково сообщили, что с 1 мая по 16 сентября 2024 года пассажиры оставили в терминалах международных и внутренних рейсов 10,3 тысячи предметов. Путешественники забыли слуховой аппарат и зубной протез, сушилку для белья, сковороду и мультиварку, гвозди, пылесос, детский горшок и ванночку для купания.

Тем временем в Домодедово с 1 июня по 31 августа нашли 12,6 тысячи вещей. В числе нестандартных потерь были бубен и кирка.

Ранее столичные аэропорты поделились необычными находками за 2023 год. Тогда путешественники оставили в авиагаванях игрушки для взрослых, 25-килограммовый мешок с рисом и газонную траву.