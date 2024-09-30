Россиянам назвали признаки надежного риелтора

Экономист Осянин: удостовериться в надежности риелтора можно, проверив лицензию

Прибегая к услугам агента по недвижимости, важно быть уверенным в его компетентности, иначе поиски квартиры могут затянуться надолго. На что ориентироваться, выбирая риелтора, «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Экономист советует не ограничиваться знакомыми, а тщательно исследовать рынок. Останавливаться на первом попавшемся агентстве не стоит — лучше проанализировать рейтинги и отзывы клиентов. «Проведите поиск с помощью единого реестра сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости, сделайте свой выбор осознанно», — рекомендовал Осянин.

Подобрав несколько риелторов, с каждым из них следует поговорить лично: расспросить про прежде заключенные сделки и по разговору оценить его профессионализм. Осянин напоминает, если клиент не будет полностью доверять агенту, то сотрудничество будет тяжело наладить.

Избежать недобросовестного риелтора, можно взглянув на его лицензию и другие подтверждающие документы. Также важно перед тем, как заключить договор, обсудить и уточнить все детали подбора жилплощади, оформления сделки и проведения оплаты. В том числе это касается комиссии за услуги агента и сроки его работы. Не согласовав все это, лучше помедлить с подписанием договора, подчеркивает эксперт. По его данным, в среднем в сентябре расценки составляли от 3 до 10 процентов от суммы сделки. Однако цены на услуги риелторов колеблются в зависимости от региона и конкретного агентства.

Ранее россиянам назвали признаки ненадежного риелтора. Специалисты советуют не работать с «частниками» и насторожиться, если риелтор настаивает на снижении цены объекта. Также эксперты рекомендуют воздержаться от услуг тех агентов, кто берет комиссию как с продавца, так и с покупателя.