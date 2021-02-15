Назван способ распознать нечестного риелтора

Существуют несколько признаков недобросовестности риелтора, помогающего собственнику продать квартиру. Самый простой способ распознать нечестного агента — следовать нескольким элементарным советам. Их назвала агентству «Прайм» представитель одной из столичных компаний по продаже недвижимости.

Во-первых, по словам специалиста, при продаже квартиры лучше обратиться в известное риелторское агентство, так как там вероятность напороться на плохого агента чрезвычайно мала. Частный брокер тоже может быть профессионалом, но большинство нечестных риелторов работают именно на себя.

Второй совет — насторожиться, если риелтор постоянно предлагает снизить цену. Плохие брокеры стремятся как можно быстрее продать квартиру и получить свою комиссию, интересы собственников их не волнуют. Еще один признак черного риелтора — это дублирование объявлений на разных рекламных площадках с указанием разной стоимости квартиры. Таким образом агент пытается продать жилье быстрее, и, вероятно, сделает это по заниженной цене.

Последнее — нужно выяснить, платит ли комиссию риелтору еще и покупатель. Если это так, то агента лучше сменить, заключила эксперт.

Ранее в феврале были названы пять способов внезапно лишиться прав на квартиру. Первый — обратиться в микрофинансовую организацию. Как отметили специалисты, граждане зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога обычно выступает квартира. Позже они сталкиваются с невозможностью выплатить долг и в результате, когда в дело вмешиваются коллекторы, теряют жилье.

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