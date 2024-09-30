России спрогнозировали рост добычи газа

Минэк спрогнозировал рост добычи газа в России на 4,8 процента в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы добычи газа в России могут увеличиться на 4,8 процента к прошлогоднему уровню и достичь отметки в 668,2 миллиарда кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития (Минэка) РФ.

Достижение вышеуказанного уровня заложено в базовый сценарий, уточнили в ведомстве. Положительная динамика, как прогнозирует Минэк, сохранится и в следующие несколько лет. Так, в 2025 году, согласно ожиданиям Минэка, добыча в России вырастет до 695,4 миллиарда кубометров, в 2026-м — до 709,1 миллиарда, а в 2027-м — до 729,7 миллиарда.

В ведомстве ожидают, что среднеконтрактные цены на российский газ для покупателей из ближнего зарубежья в этом году снизятся до 279,9 доллара за тысячу кубометров с 318,8 доллара в 2023-м. В дальнейшем подобная динамика сохранится. В 2025 году, по оценке Минэка, показатель опустится до 259,1 доллара за тысячу кубометров, в 2026-м — до 247,6 доллара, в 2027-м — до 240,2 доллара. Что касается среднеконтрактных цен для дальнего зарубежья, то в 2024 году они составят 328,4 доллара, в 2025-м — 304,5 доллара, в 2026-м — 288,3 доллара, в 2027-м — 280,2 доллара.

Ранее заметное увеличение добычи газа в России спрогнозировали в Министерстве энергетики (Минэнерго). В ведомстве ожидают, что к 2030 году суммарные объемы производства этого вида топлива в стране могут вырасти 922 миллиардов кубометров, а к 2050-му — превысить отметку в триллион кубометров. Для сравнения, в 2023 году в России добыли 638 миллиардов.