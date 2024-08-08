В России спрогнозировали утроение экспорта газа

Минэнерго: к 2050 году объемы экспорта газа из РФ могут вырасти почти втрое

В России ожидают резкий рост экспорта газа и угля к 2050 году. Об этом со ссылкой целевые показатели в разрабатываемой Минэнерго «Энергостратегии 2050» пишет «Ведомости».

Наиболее существенное увеличение добычи и поставок за границу ведомство прогнозирует по газу. К 2030 году производство может вырасти до 922 миллиардов кубометров (в 2023 году было добыто 638 миллиардов кубометров), к 2050-му — превысить 1 триллион кубометров. При этом Минэнерго прогнозирует, что экспорт газа к 2030 году вырастет до 359 миллиардов кубометров (на 151 процент к показателю 2023 года), а к 2050 году почти утроится и достигнет 421 миллиарда кубометров (плюс 194 процента).

Из общего объема в 2030 году будет экспортировано 176 миллиардов кубометров газа по трубопроводам и 183 миллиарда кубометров — в виде СПГ. В 2050 году эти показатели составят 176 и 245 миллиардов кубометров соответственно, превысив текущие показатели в 1,7 и почти в 6 раз.

Расти будет и добыча угля, несмотря на сокращение доли этого топлива в российском энергобалансе, полагают в Минэнерго. По прогнозам, к 2030 году она вырастет до 482 миллионов тонн, к 2050-му — до 556 миллионов тонн (плюс 27 процентов к объему производства 2023 года). Экспорт ожидается на уровне 254 миллионов тонн в 2030-м и 338 миллионов тонн — в 2050 году. По добыче и экспорту нефти Минэнерго прогнозирует сохранение текущих показателей с небольшим ростом до 2030 года — производства на 1,7 процента и поставок за рубеж на 3,8 процента.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает такие прогнозы Минэнерго по газу «достаточно оптимистичными». Если трубопроводный экспорт возможно нарастить за счет Китая, Средней Азии и Ирана, то такой значительный рост поставок СПГ будет означать, что РФ удовлетворит более половины мирового спроса.

При этом конкуренция на этом рынке уже серьезно возросла, добавил специалист. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, реальная ситуация с наращиванием добычи и экспорта газа будет зависеть от геополитической ситуации и строительства газопровода «Сила Сибири — 2» для поставок в Китай. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов также отмечает, что Минэнерго не учитывает в своей стратегии долгосрочных рисков, связанный с энергопереходом и распространением низкоуглеродных технологий в промышленности.

В 2024 году Россия в 2024 году нарастила транзит газа через Украину на 10,5 процента в годовом выражении. За январь-июль через газотранспортную систему Украины было прокачано 8,07 миллиарда кубических метров российского топлива. При этом по итогам 2023 года транзит составил 14,65 миллиарда кубических метров, сократившись по сравнению с 2022 годом на 28,5 процента.