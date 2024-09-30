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08:01, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности колбас и сосисок

Врач Мясников заявил, что красное мясо увеличивает риск развития деменции

Фото: Sven Brandsma / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление блюд из красного мяса увеличивает риск развития деменции. Выпуск, в котором специалист предупредил россиян об опасности этого продукта, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что развитие деменции вызывает наличие в рационе переработанного красного мяса. «Ветчина, сардельки, сосиски, колбасы», — перечислил врач продукты, провоцирующие недуг.

Помимо этого, по словам врача, риск заболевания также вызывают субпродукты, в частности печень и почки, а также сладкие газированные напитки. «Они вызывают воспаления — это прямой вред», — пояснил доктор.

Ранее врач-онколог, хирург Бадма Башанкаев заявил, что употребление блюд из красного мяса также увеличивает риск развития рака толстой кишки. Мясников, в свою очередь, отметил, что красное мясо внесено в список канцерогенов.

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      Олег Давыдов
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