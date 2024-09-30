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11:44, 30 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности одного способа покупки жилья

Риелтор Максимович: покупка жилья в лизинг предполагает несколько рисков
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Покупка жилья в лизинг предполагает несколько рисков. Об опасности этого способа покупки недвижимости предупредила россиян председатель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович, пишет aif.ru.

Лизинг — это возможность взять объект в аренду и постепенно выкупать его, объяснила эксперт. Условия в этом случае обычно гораздо гибче, чем при ипотеке, и можно рассмотреть разные варианты внесения платежей. При этом не нужны поручители и залог. Для россиян с плохой кредитной историей это может стать выходом, но не абсолютно надежным, отмечает Максимович.

Во первых, до момента полной выплаты стоимости квартира оформлена на лизингодателя — в случае банкротства лизингополучателя компания в одностороннем порядке расторгнет договор и выселит семью из жилья. Во-вторых, срок лизинга короче ипотеки в 2-2,5 раза — значит, платежи будут больше.

«Не советую брать жилье в лизинг тому, кто не разбирается в этом вопросе и привык действовать по тактике "сосед сделал". У нас лизинг для юридических лиц довольно распространенное явление. А вот лизинг для физических лиц — это новая страница, еще не изведанная», — подчеркнула риелтор. Максимович добавила, что выходить на такую сделку без опытного юриста может быть опасно.

Ранее удачной заменой ипотеке в России назвали жилищные кооперативы. Такая практика приживется в стране лучше, чем лизинг, убеждены специалисты.

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      Нина Ташевская
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