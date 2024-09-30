Россиян призвали бояться «легких» денег

Сенатор Епифанова: боязнь «легких» денег — золотое правило пассивного дохода

Боязнь «легких» денег является золотым правилом пассивного дохода. Подобный совет россиянам дала сенатор РФ Ольга Епифанова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Она напомнила, что основной задачей пассивного дохода является стабильная прибыль без участия его получателя. К числу подобных финансовых инструментов относятся инвестиционный счет, а также портфель из облигаций и дивидендных акций.

Однако некоторые схемы таят в себе определенные риски и основаны на привлечении новых участников по принципу «финансовой пирамиды». Главным фактором привлекательности подобного рода организаций является обещание легкого заработка под видом «гарантированного сверхвысокого процента».

Чтобы избежать подобных схем, Епифанова призвала россиян тщательно изучать любой проект, подразумевающий вложение денежных средств. «Обещания гарантированного сверхвысокого процента — повод насторожиться», — резюмировала Епифанова. Она также рекомендовала гражданам открывать банковские вклады. Она назвала подобный продукт самым простым вариантом для желающих получать пассивный доход.

Ранее глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников отметил растущую склонность россиян к денежным сбережениям. По его словам, за последние несколько лет показатель увеличился более чем в два раза. В настоящее время откладывать средства предпочитают в общей сложности 13,5 процента граждан, хотя раньше таковых в стране насчитывалось не более 5-6 процентов. Растущий интерес россиян к открытию вкладов он связал в том числе с высокой ключевой ставкой ЦБ, которая сейчас составляет 19 процентов годовых.