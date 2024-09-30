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08:02, 30 сентября 2024Экономика

Россиянам из ветхих домов предложили самим доплачивать за переселение

Минстрой собрался ужесточить правила расселения аварийных домов в России

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Минстрой собрался ужесточить правила расселения аварийных домов в России. Ведомство представило новые подходы к решению проблемы, которые должны заработать с 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

Размер возмещения собственникам изымаемого жилья предлагают рассчитывать по-другому: учитывать не только рыночную стоимость объекта и расходы россиян на переезд и аренду, как это делают сейчас, но и вычитать расходы на снос дома и проведение ремонтно-восстановительных работ. При этом сумма не может быть ниже установленного в регионе порога.

Помимо этого, Минстрой предлагает обязать собственников самим доплачивать, если стоимость нового жилья оказалась выше суммы возмещения за ветхое. При этом предусмотрена большая, чем сейчас, гибкость — так, с согласия собственника, ему могут дать не одно, а несколько жилых помещений. Однако совокупная площадь не должна быть больше, чем у изымаемой квартиры.

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Для россиян, которые проживают в аварийных домах по договору соцнайма, жилье теперь будут предоставлять по договорам найма социспользования — они отличаются более высокой платой, невозможностью приватизации, но предоставляют возможность выкупить объект.

В Минстрое предполагают, что изменения сократят сроки расселения и поспособствуют снижению бюджетных расходов. Новые правила собираются распространить на жителей аварийных домов, расселение которых начнется после 1 января 2025 года.

Ранее ведомство предложило ужесточить подход к признанию домов россиян аварийными. Теперь вывод о ветхом состоянии здания должен быть подтвержден поверочными расчетами в соответствии с детализированным межгосударственным ГОСТом.

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      Нина Ташевская
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